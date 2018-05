Dëst Uerteel huet just indirekt mat der LuxLeaks Affär ze dinn. Schonn am Januar hat d'Cassatiounsgeriicht decidéiert, dass de fréiere Mataarbechter vu PricewaterhouseCoopers Antoine Deltour an de Genoss vun engem besonnesche Schutz fir Whistleblower kënnt. Eng Geldstrof an Héicht vu 1.500 Euro gouf deemools annuléiert. Et muss allerdéngs nach gekläert ginn, ob eng Veruerteelung wéinst dem Erofluede vun Dokumenter justifiéiert ass.