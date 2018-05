Op der A7 an op der A1 goufen et um Méindeg den Owend Accidenter, bei deenen allkéiers eng Persoun blesséiert gouf.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© CIS Luerenzweiler

Op der Tréierer Autobunnwar géint 20.45 Auer e Chauffeur mat sengem Gefier an d'Leitplank gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.Kuerz dono wara Richtung Stad en Auto accidentéiert. Och hei gouf et ee Blesséierten. op der Plaz war den CIS Luerenzweiler an den CIS Lëntgen.