Keng 33, mee 73 Milliounen dierft um Enn d'Umgeung kaschten, déi Klierf substantiell vum Camionstrafic soll entlaaschten. Den zoustännegen Nohaltegkeetsminister huet den Deputéierten de Méi-Präis an der Chamberkommissioun erkläert a betount, datt an Zukunft d'Responsabel vun de Ponts et Chaussées grad wéi d'Bauteverwaltung d'Käschte vun esou Projeten, déi tëscht 10 an 40 Milliounen leien, méi genee sollen bugetaire suivéiert ginn, fir esou Depassementer z'evitéieren - am Fall vum Klierfer Contournement muss dann och elo e Finanzéierungsgesetz gestëmmt ginn, woufir et schonn vun den Deputéierten aus der Budgetskontrollkommissioun den inoffiziellen Feu-vert gouf.

Duerch wat entstinn d'Méikäschten?

Virun allem duerch de schwieregen, hiwwelegen Éislecker Terrain, mat deem d'Ingenieure mussen ëmgoen: esou mussen 3 Brécken, méi kleng Brécken fir d'Wëld, eng weider Bréck iwwert e Biotop an e Vëloswee gebaut ginn. Dobäi kënnt en Ausgläich-Basseng fir d'Klierf.

De Chantier ass ewell zanter 3 Joer ronderëm Klierf am Gaangen a soll a 4 Joer ofgeschloss sinn. Mam neie Contournement gëtt d'Abteistad un d'A7 ugebonnen - e Contournement, deen an der Moyenne vun engen 10.000 Ween den Dag genotzt gëtt.