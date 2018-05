© RTL-Archiv

Et war kuerz viru 7 Auer, wéi d'Pompjeeë vun Ëlwen, Klierf, Wëntger a Wolz an d'rue de la Gare zu Ëlwen geruff goufen, well an engem Zuch Damp gemellt gouf.Dem 112 no gouf kee blesséiert, weider Informatioune ginn et aktuell keng.Kuerz virun 10 Auer gouf et eng Kollisioun tëscht 3 Autoen op deran der Lëtzebuergerstrooss. Zwou Ambulanzen aus der Stad hu sech ëm déi 2 blesséiert Persoune gekëmmert.Kuerz no 10 Auer huet den Asazzenter vu Keel mussen opan d'rue Thomas Byrne, well do hat et aus enger elektrescher Këscht gedämpt.Géint 10.30 Auer sinn tëschtbei Miersch a Schous en Auto an e Camion net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf blesséiert a koum mat der Ambulanz vu Lëntgen an d'Spidol. Den Asazzenter vu Fëschbech war op der Plaz.