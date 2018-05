Am Kader vun de Walen am Oktober komme kloer Fuerderunge vu "Meng Landwirtschaft", déi 22 Associatioune regroupéiert.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre-Marie Koch

"E Weidermaache wéi bis elo ass keng Optioun, well mer soss d'Landwirtschaft subventionéiert an den Ofgrond féieren", dat seet "Meng Landwirtschaft". Ënnert anerem fuerdert d'Plattform en dréngende Paradigmewiessel bei der Verdeelung vun den ëffentleche Gelder, eng Reduzéierung vun den Déiereproduiten, dofir awer méi planzlech Produiten.



Un déi zukünfteg Regierung war et en Dënschdeg de Moien op der Pressekonferenz vu "Meng Landwirtschaft" och nach d'Opfuerderung de Wee vun enger méi klimagerechter Landwirtschaft ze goen, wat ënnert anerem och heescht Import vu Fuddermëttel ze reduzéieren.