D'Gesetz wäert e Mëttwoch an der Chamber majoritär guttgeheescht ginn. D'Ëmwelt-ONG ass zum Beispill zefridden, datt d'Recht op Informatioun fir d'Leit elargéiert gëtt an datt d'Konzept vun den ökologesche Korridoren fir d'éischte Kéier och formell definéiert gëtt.Dann awer bleift den Text, deen e Mëttwoch um Krautmaart debattéiert gëtt, hannert den Erwaardunge vum Mouvement zréck an zwar, well d'Auteure vum Text, deen ëmmerhin e Gesetz amendéiert, dat 14 Joer um Bockel huet, et verpasst hätten, d'Protektioun vu Biodiversitéit, Planzen an Déieren anstänneg an zefriddestellend ze reegelen. Enfin géif d'legal Basis geschaaft ginn, fir datt Poole vu Fläche geschaaft kënne ginn, mat deenen am Kader vu Bauprojete ka kompenséiert ginn. Net z'acceptéieren wier de Fait awer, datt sech de Staat selwer en Iwwergangs-Delai vu 7 Joer géif ginn, bis datt dës Stocken un Terrainen och reell geschaaft gi sinn. Während där Zäit kéint also weider monter an d'Natur agegraff an d'Iddi kéint zu enger Seefeblos mutéieren.

E weidere Problem ass fir de MouvEco, datt de Staat kee Virkafsrecht fir d'Schafe vun de Fläche-Poolen huet, an nationalen Naturschutz-Zone gëllt dat Recht awer!



Weider da géif am neie Gesetz, dat vum Staatsrot mat bal 30 oppositions formelles beluecht gouf, verpasst ginn och nei Erausfuerderungen, wéi d'Verknaschten vun der Atmosphäre duerch Liicht, opzegräifen.



Extrem schued fannen et d'Responsabel vun der Ëmwelt-Associatioun, datt d'fachlech Grondlag vum Naturschutzgesetz, nämlech de Biotop-Kadaster, net gestäerkt gi wier.



A well sech de Mouvement selwer als Motto gesat huet, datt "Leit Visioune brauchen", liwwere si och direkt Verbesserungs-Propositiounen, nach éier de Vott e Mëttwoch an der Chamber war. Sou sollten ähnlech wéi d'Klima-Accorden och Bio-Diversitéits-Accorde mat de Gemengen ausgehandelt an ëmgesat ginn.



Och missten d'Gemenge gehale sinn, fir Terrainen fir Kompensatiounen zur Dispositioun ze stellen, dës Flicht fir d'Gemenge wier awer net am neien Naturschutzgesetz zeréckbehale ginn. Well et awer esou schlecht ëm d'Biodiversitéit steet, Rieds geet vun engem dramatesche Recul, misst et hei zu substantielle Progrèse kommen. An engem Wuert, wéi an honnert: d'Naturschutzgesetz ass gutt am Usaz, mee geet dem Mouvement no einfach net wäit genuch!

Souwäit also d'Meenung vum Mouvement Ecologique iwwert d'Naturschutzgesetz, dat e Mëttwoch an der Chamber debattéiert gëtt. Wat d'Baueren dovunner halen, gi mer e Mëttwoch de Moie gewuer, dann ass mam Camille Schroeder, e Vertrieder vun der Landwirtschaftskammer, eise Live-Invité um 8.10 Auer um Radio.