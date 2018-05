Um Stater Geriicht goung et um Dënschdeg de Moien ëm eng Affär vu Mënschenhandel: D'Faite ginn op den Zäitraum tëscht Juli 2014 an Dezember 2016 zeréck.

© RTL-Archiv

Enger Koppel gëtt ë.a. virgehäit, an hirem Restaurant zu Réimech Leit schwaarz schaffe gelooss an onreegelméisseg bezuelt ze hunn. Eng 3. Persoun wär de Vermëttler gewiescht.

Ee Mann, dee sou exploitéiert gi war, soll 10 Stonnen den Dag a 6 bis 7 Deeg d’Woch fir eng Pai vun tëscht 100 a 700 € geschafft hunn. De Mann hätt donieft op enger Matrass am Restaurant schlofe missen.

Dëse Mann huet um Dënschdeg de Moien ausgesot, vum Vermëttler eng Aarbecht ugebueden a 500 € de Mount versprach kritt ze hunn. Doriwwer eraus sollt hien am Restaurant schlofen, vill an der Woch schaffen an de Weekend méi. Hien hätt 500 bis 600 € de Mount gesot kritt, hie sollt eng Asyldemande hei am Land stellen. De Mann sot, net zefridde gewiescht ze si mat der Situatioun, ma hien hätt näischt anescht gesicht. Elo géif hien anerwäerts schaffen, mat engem Aarbechtskontrakt.

D'Ugekloten hunn dogéint betount, kee Mënschenhandel bedriwwen ze hunn. De Mann hätt si gefrot, fir bei hinne schaffen ze kënnen. Ronn zwee Joer wär hien do gewiescht. D'Koppel wëll hiert Personal net schlecht behandelt hunn, ma de Mann hätt misse goen, well de Patron Angscht krut, dee géif bei d'Police goen. De Vermëttler wär hinnen iwwregens net bekannt.

Engem Polizist no wär de Mann op de Büro komm, nodeems hie vum Patron virun d'Dier gesat gouf. Deen hätt Angscht gehat virun enger Policekontroll wéinst Schwaarzaarbecht. Wéi de Polizist an de Restaurant goung, hätt d'Koppel him gesot, dee Mann hätt ni bei hinne geschafft. Och nodeems een der Koppel sot, de Mann wéilt Plainte maachen, hätte si näischt zouginn.

Nodeems de Me Ranzenberger als Affekot vum Mann 29.000 € Schuedenersatz gefrot hat, sot de Me Scherer als Affekot vun de Beschëllegten, et sollt zu enger Suspension du prononcé kommen; d.h. et géif wuel festgehale ginn, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn. Dogéint huet d'Vertriederin vum Parquet zweemol 3,5 Joer Prisong an eng ugemoosse Geldstrof fir Mann a Fra verlaangt.

D'Uerteel gëtt de 14. Juni gesprach.