Am Raum Éilereng war um Dënschdeg de Mëtteg eng verdächteg Persoun ënnerwee. D'Police hat d'Populatioun opgeruff, keng Leit matzehuelen.

⚠️Fahndung nach flüchtigem Mann⚠️

Keine Anhalter mitnehmen, sondern Notruf informieren.

Gesucht wird ein schwarz gekleideter Mann mit Kappe und Jacke (Aufschrift: Citabel) im Raum Ehlerange-Reckange-Wickrange.

Alle Infos ☎️113 — Police Luxembourg (@PoliceLux) May 15, 2018

Weider hat d'Police och eng Beschreiwung vum Mann publizéiert, hie sollt schwaarz ugedoe sinn, hätt eng Kap op an eng Jackett mat der Opschrëft "Citabel". Kuerz no dëser Publikatioun koum och d'Confirmatioun, datt d'Beamten dës Persoun konnte festhuelen.Weider Detailer wollten d'Autoritéiten nach am Laf vum Dënschdeg matdeelen.