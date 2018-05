Dat esou wéi de Philippe Penning, den Affekot vum fréiere PWC Mataarbechter dat gefrot hat. Dëst bedeit, datt festgehal gëtt, datt wuel Feeler geschitt sinn, mä datt dofir awer keng Strof gesprach gëtt.



An deem 2. Appellprozess goung et nëmmen nach ëm d'Klaue vu Formatiounsdokumenter; dëse Prozess war néideg ginn, well d'Cour de cassation am Januar en 1. Uerteel vun der Cour d'appel vun zejoert casséiert hat.