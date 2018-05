De Regierungstext géif net uerdentlech funktionéieren, dat hätt ee jo mat all dem Gedeessems vun de leschten Woche gemierkt an dofir hätt d'CSV den Deel vun der Designatioun vun de Membere frësch formuléiert an adaptéiert op den aktuellen Text.De Claude Wiseler huet deen Text mat senger Ënnerschrëft, dem Paul Henri Meyers am Léon Gloden senger, an der Chamber deposéiert.