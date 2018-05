Meeting in the US with Guardian Industries' President and CEO Ronald D. Vaupel and Kevin Baird,President and CEO of Guardian Glass at Guardian World Headquarters in Auburn Hills, Michigan.



We exchanged on future investment programs to foster Guardian's footprint in Luxembourg. pic.twitter.com/dy1NeWk2TA — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) May 15, 2018

Anescht wéi et an der Lescht ze liese an ze héiere gewiescht wier, wier net virgesinn, datt Guardian hire Site zu Diddeleng oder Käerjeng géif zoumaachen - dat huet d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère, Francine Closener, en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber betount.Am Kader vun der Froestonn gouf d'Staatssekretärin vun 2 Deputéierten iwwer eng méiglech Fermeture befrot.D'Francine Closener huet ënnerstrach, datt Guardian eng wichteg Entreprise fir Lëtzebuerg wier, déi hir Aktivitéite mat Erfolleg hei am Land ausgebaut hätt. Bei sou grousse Betriber mat e puer 100 Salariéeën misst ee reegelméisseg investéieren, fir kompetitiv ze bleiwen.De Wirtschaftsminister wier dowéinst an den USA an hätt e Méindeg do mam CEO vu Guardian geschwat.Déi Entrevue wier awer scho laang geplangt gewiescht. De Wirtschaftsminister hätt iwwer Investissementer an nei Equipementer mat den Decideure vu Guardian geschwat. D'Efforten an d'Hëllefe vum Minister wieren an den USA immens appreciéiert ginn.Bei der Entrevue wier et ëm nei Investissementer fir déi 2 Sitte gaangen an et wier net iwwert Fermeturen geschwat ginn.