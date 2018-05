Drogenofhängeg am Alter (15.05.2018) Vu ronn 2.000 Drogenofhängeger, déi mer zu Lëtzebuerg hunn, sinn der Schätzungen no 1/4 méi al wéi 40 Joer.

Hei zu Lëtzebuerg gëtt d'Zuel un Drogenofhängeg op 2.000 geschat. Eng Populatioun déi, wéi och soss an Europa, ëmmer méi al gëtt. 500 Onofhängeg hei am Land hunn iwwer 40 Joer, sou Schätzungen. Ronn eng hallef Dose vun dëse Leit sinn akut Fäll.



© Jeannot Ries / RTL Télé Lëtzebuerg



Keen Alter? An awer! Bei Mënschen, déi meeschtens zanter 20-30 Joer ofhängeg sinn, huet de Liewenslaf spueren hannerlooss. Net just mam Konsum vun Drogen. Ma dacks och d'Liewen op der Strooss. De ganzen Dag iwwer stoung d'Problematik vun den "Drogenofhängegen am Alter" am Mëttelpunkt vun engem Austausch, organiséiert vun der ''Jugend an Drogenhëllef''. Mat am Fro no der Sich no Weeër, fir déi Betraffen am Alter besser ze begleeden, sou hire President Jean-Nico Pierre.

Déi Leit kucken och elo an d'Zukunft. Mat 40 ass et schwéier an den Nische vun der Associatioun ze wunnen a mat 50 ass et awer och nach net einfach, fir an en Altersheem ze goen. D'Fro, déi sech d'Leit vun der "Jugend an Drogenhëllef" du gestallt hunn, ass, wat een an Zukunft muss maachen. Eventuell en eegent Altersheim oder awer probéieren, fir si an déi normal Heemer ze kréien oder awer Soin à domicile? Déi Betraffen hätte selwer gären eng Gesellschaft, déi méi tolerant vis-à-vis vum Konsum ass.An Holland ebe gëtt et en Altersheem speziell fir Leit, déi drogenofhängeg sinn. Hei kënnen d'Leit scho vu 45 Joer un an d'Altersheem goen. En Drogenofhängege vu 40 Joer ass ze vergläiche mat enger 70 järege Persoun, déi net konsuméiert huet, esou de Jean-Nico Pierre op der Konferenz. D'Heem zu Den Haag huet iwwregens de passenden Numm "Woodstock".