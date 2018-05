De Mann hat virgehäit kritt, am Januar 2015 seng deemools 48 Joer al Ex-Fra virsätzlech ëmbruecht ze hunn. Am Hannerhaff vun engem Haus zu Esch war d'Affer mat 6 Schëss doutgemaach ginn.



"Hutt Dir Är Fra erschoss a firwat? - Ech ka mech net erënneren! E richtege Grond hat ech net!" Zu dësem Fro- an Äntwertspill koum et um 5. Dag vum Mordprozess géint e Mann vun haut 59 Joer. Um Stater Geriicht gouf liewenslängleche Prisong am Mordprozess géint e Mann vun haut 59 Joer gefrot: D'Uerteel ass fir den 12. Juni.De Mann hat virgehäit kritt, am Januar 2015 seng deemools 48 Joer al Ex-Fra virsätzlech ëmbruecht ze hunn. Am Hannerhaff vun engem Haus zu Esch war d'Affer mat 6 Schëss doutgemaach ginn.





Am Haus zu Esch hätt hien op eemol Geräischer a Stëmmen héieren; fir de Rescht wär d'Famill glécklech gewiescht, sou de Beschëllegten, dee gemengt huet, seng Fra a seng Kanner ni geschloen ze hunn: Dobäi hat hien am Oktober 2004 fir d'Schloe vu senger Fra 6 Méint Prisong mat Sursis kritt, wéi d'Presidentin vum Geriicht bemierkt huet. Bei déi normal Problemer an enger Koppel wären déi psychesch dobäi komm; d'Fra hätt näischt gemierkt, awer dovu gewosst.



Op d'Fro vun der Riichterin, ob de Mann am November 2013 dann net aus dem Haus verwise gouf, krut si no enger hallwer Stonn d'Äntwert: „Ech weess net firwat!“ Et hätt kee gesinn, dass hie krank wär, a wéi d'Fra 2014 d'Scheedung gefrot hätt, wär dat fir hie ganz schwiereg gewiescht. Wat d'Menacë géint si ugeet, kéint hie sech net erënneren, wat hie geschriwwen hätt; dass doran ënner anerem vun Zerstéckele Rieds war, géif him leed doen, ma hie wär déi Zäit net normal gewiescht. Hien hätt ni dru geduecht, d'Fra ëmzebréngen, déi wosst, dass hien eng Waff hätt. Um Enn sot de Mann: „Ech wëll mech entschëllegen, well ech dat net honnertprozenteg maache wollt! Dat war ech net; et war en aneren, deen iwwer mech de Kommando hat!“ - „Firwat huet déi Tragedie misse kommen?“, wollt d'Presidentin nach wëssen: „Ech weess et net!“, war d'Äntwert dorop.