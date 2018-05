Médecins du Monde / Reportage Anne-Sophie Heck



Médecins du Monde constatéieren, datt d'Zuel vun de vulnerabele Patienten zu Lëtzebuerg an d'Luuchtgeet. Zejoert koume 784 Leit an d'Strukturen zu Bouneweg an Esch, dat sinn der iwwer 150 méi wéi 2016.

Medezinesch Consultatiounen, där goufen et der och méi. An zwar bal 900 méi wéi 2016, ënnersträicht de Vize-President Marc Gerges. Mat der Zuel vun de Patienten, déi bäi komm sinn, wier dat beonrouegend. Dobäi kënnt, datt wahrscheinlech nach vill méi Leit betraff sinn, déi bis elo awer nach keng Hëllef gebraucht hunn, sou de Marc Gerges.

D'Patiente si virop Sans-Abrisen a Leit, déi keen Accès op d'Krankekeess hunn, well se net am Grand-Duché ugemellt sinn. Et géifen awer ëmmer méi Bierger kommen, déi schaffen an hei domiciliéiert sinn an zum Schluss vum Mount net genuch finanziell Moyenen hunn, fir sech eng Visitt beim Dokter ze leeschten. De Plaidoyer vu Médecins du Monde ass kloer: eng universell medezinesch Versuergung.

De President, den Dr. Jean Bottu ënnersträicht, datt ee wéilt vum Walkampf fir d'Chamberwahlen am Oktober profitéiere, fir op d'Revendicatiounen opmierksam ze maachen.

Si wiere schonn a Kontakt mat verschiddene Parteien an do wier ee positiv empfaange ginn, sou nach de Jean Bottu.

A wéi den Numm et scho seet, ass d'Organisatioun an der ganzer Welt aktiv. Aktuell versuerge Benevollen d'Blesséiert no de brutalen Ausernanersetzungen op der Grenz tëscht der Gazasträif an Israel.