© afp

De Laurent Mosar kritiséiert d'USA



Et war ee sech en Dënschdeg och eens, datt Europa zesummen un deem positiven Accord misst festhalen an d'Kritik um Donald Trump senger Decisioun, aus dem Accord erauszeklammen, gouf vun all den Deputéierte kritiséiert. Fir den CSV-Deputéierte Laurent Mosar stécht awer an all Réckschlag och eng Chance. Hie mengt, datt d'Erausklamme vun den USA d'Geleeënheet fir d'europäesch Aussepolitik kéint sinn, op eegene Féiss op dësem Deel vun der Welt ze goen. Dem Laurent Mosar no misst Europa op dëser Plaz dem Donald Trump soen, dass ee mat senger Decisioun net averstane wier. Iwwerdeems wieren déi nei US-Sanktioune kontraproduktiv an dat net nëmmen en vue vun der Gefor, dass d'Pëtrolspräisser explodéiere kéinten.

Den Ausseminister Jean Asselborn huet drop opmierksam gemaach, wéi eng Konsequenzen déi amerikanesch Decisioune fir Lëtzebuerger Betriber hunn, déi am Iran aktiv sinn.





Den Ausseminister Jean Asselborn



Et wiere vill Firmen do aktiv, ënnert anerem Paul Wurth an d'Cargolux an et géif villes sécherlech méi schwéier ginn, ma et géif ee mat den aneren europäesche Länner probéieren, fir d'Firmen ze ënnerstëtzen.

Den Accord wier sécherlech net perfekt, mee et géing keng Alternativ ginn, huet de Jean Asselborn nach betount.