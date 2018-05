Iessen dierf ee just, wann et dobaussen däischter ass. Op Fëmmen oder Geschlechtsverkéier soll ee souguer ganz verzichten.

Den Imam Bekir Makic an d'Saima Mahonic-Jusufovic © Anne-Sophie Heck / RTL Radio Lëtzebuerg

De Ramadan, also d'Faaschtenzäit huet de 15. Mee fir déi gleeweg Moslemen ugefaangen. Dat heescht, datt si während 4 Wochen tëscht Sonnenop- a Sonnenënnergang näischt iessen oder drénken dierfen. Et soll och net gefëmmt ginn a et soll ee kee Geschlechtsverkéier hunn. Dëse Mëttwoch ass den éischten Dag vum Faaschten.

De Ramadan ass ee vun de 5 Pilieren am Islam, präziséiert d'Saima Mehonic vum Centre culturel islamique du nord vu Wolz. Fir ee gleewege Moslem ass de Ramadan eng Flicht. All Moslem, deem de Ramadan kee Schued bréngt, soll en dann och maachen.

Ënnert anerem schwanger Fraen a Leit mat gesondheetleche Problemer sollen net faaschten. Si kënnen de Ramadan een anere Mount nohuelen, wann et fir si méi gënschteg ass. Kanner ënner 18 Joer kënne matmaachen, se mussen awer net.

Et ass den 9. Mount vum islamesche Moundkalenner. Deen huet 11 Deeg manner wéi eisen, dofir réckelt de Ramadan all Joer no vir. Elo am Fréijoer steet d'Sonn ronn 16 Stonnen um Himmel. Sou gëtt tëscht ongeféier 5 Auer moies an 21 Auer gefascht. Den Dagesoflaf vun der Saima Mehonic gesäit am Ramadan esou aus: D'Famill steet op, et gëtt giess an da gebiet. Dono geet een nees schlofen. Da steet een nees dann op an et huet een en normale strukturéierten Dag, wéi och soss. An Owes géint 21.15 Auer dierf dann och nees giess ginn. Während dem Ramadan gëtt dann awer och e ganz speziellt Gebiet opgesot.

De Ramadan soll ee Mount vun der spiritueller Introspektioun sinn, et géif ee versichen, d'Relioun méi intensiv ze liewen. Bei der Saima Mehonic ass et esou, datt Si, wa si Honger huet an net, wéi déi aner 11 Méint dann ësst, sech méi a sech eranzitt a méi reflektéiert an iwwer déi aner Leit, déi et net hunn, nodenkt.

Fir de Ramadan ofzeschléissen gëtt et e reliéist Fest. Dat gëtt an der moslemescher Communautéit grouss gefeiert.