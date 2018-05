De Staat zentraliséiert donieft déi eenzel Terrainen, déi fir Kompensatiounsmesuren a Fro kommen, a schaaft sougenannte "Poolen". An der Praxis muss e Promoteur vun engem Bauprojet deemno an Zukunft eng Zort Kreditter kafen fir Kompensatiounsmesuren ze realiséieren. D'Zil vum neie Gesetz ass méi Transparenz, manner administrativen Opwand a kloer Reegele fir den Erhalt vun der Biodiversitéit an der Ëmwelt.



E weidere Punkt um Mëttwoch de Mëtteg um Ordre du Jour ass d'Schafe vun engem Schoul-Mediateur, deen an Zukunft ënnert anerem soll géint den décrochage scolaire virgoen, deemno Schüler dovun ofhalen mat der Schoul opzehalen.