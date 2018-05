X

D'Strooss war fir d'Dauer vun de Rettungsaarbechte gespaart, ass elo erëm op, mä et ginn nach Problemer mam Trafic, dëst och well elo nach en zweeten Accident op der selwechter Plaz geschitt ass. Et geet schlecht laanscht an et gëtt nees Réckstau an der Sortie Schëndels op der A7 Richtung Stad.



Heibäi soll et sech RTL-Informatiounen no awer just ëm e klengen Accident handelen, dee séier wäert geraumt sinn.