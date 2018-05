D'Déiereschutzgesetz steet en Donneschdeg zum Vott an der Chamber.

De Begrëff vun der Dignitéit vum Déier wär am Text net genuch an eendeiteg definéiert. D'Berodung an déi finanziell Ënnerstëtzung vun de Bauere wär net genuch gereegelt a virun allem géife Mindestkritäre feelen, wéi verschidden Notzdéiere misste gehale ginn.

Zb misst et Mindestgréisste fir Boxe ginn, Gefligel dierft net an Zort Käfeger gehale ginn oder Déiere wéi Päerd an Iesele ganz eleng. Fir d'Ranner an d'Schwäin géif et och keng richteg Standarde ginn, wéi déi ze hale wären. D'EU-Norm géif kengem modernen Déiereschutzgesetz gerecht ginn.

Lëtzebuerg hätt och vill méi couragéis kënne sinn, wat d'Reegele fir laang Transportweeër vu liewegen Déieren ugeet, fënnt de Mouveco. Lëtzebuerg hätt primär d'Mindestkritäre vun der EU iwwerholl a verpasst e richtegt modernt Déierschutzgesetz ze maachen. Nach wär et awer net ze spéit, sou de Mouvement Ecologique. Iwwer groussherzoglech Reglementer kéint nach nogebessert ginn.



PDF: Pressecommuniqué vum Mouvement Ecologique