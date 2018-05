No 18 Méint laange Verhandlungen, sinn sech d'Gewerkschaften Aleba, LCGB an OGBL leschte Mëttwoch iwwert e neie Bankekollektivvertrag eens ginn.

E Méinden, respektiv en Dënschden hunn déi Delegéiert vum LCGB an de Verwaltungscomité vun der Aleba den "Accord de principe" gutt geheescht. En Donneschdeg kënnt den OGBL mat sengen Delegéierten zesummen. Eng 15.000 Leit solle vum neie Bankekollektivvertrag betraff sinn. Am Accord geet et jo ëm een neie Klassifikatiouns-a Remuneratiounssystem. Donieft sollen d’Formatiounen an d‘Aarbechtszäite verbessert ginn.



Dat neit Gesetz iwwert d’Organisatioun vun den Aarbechtszäite, mat enger Referenzzäit vu 4 Méint, ass an deem neie Kollektivvertrag integréiert. Donieft wieren Artikelen am Accord, dass Salariéen hir Aarbechtsstonne besser geréiere kënnen a se méi unerkannt kréien. De Generalsekretär vun der Aleba, Laurent Mertz, betount, dass de Kollektivvertrag am Bankesecteur wäit iwwert deem läit, wat gesetzlech virgeschriwwen ass.

Bis 2020 gëllt deen neie Kollektivvertrag. Dëst Joer géif sech allerdéngs net vill änneren, esou den LCGB. Just d’Juni-Prime soll ëm 10 Prozent erop gesat ginn. Vun nächstem Joer un, soll dann awer de neie Bezuelsystem a Kraaft trieden, esou de Gabriel di Letizia vum LCGB. Dës Juni-Prime, déi jo bis ewell e fixe Montant war, géif dann en Deel vum Salaire ginn a géif dann och indexéiert ginn. A punkto "Groupes de fonction" wäert een da vun 2020 un vu 6 op 4 Gruppen erofgoen.

Wärend 18 Méint huet d’Aleba de neie Bankekollektivvertrag negociéiert. Elo wier ee frou, dass de Verwaltungscomité den "Accord de principe" unanime ugeholl huet, esou nach de Laurent Mertz.



Donieft, gouf eng "Commission paritaire am Secteur geschaaft, déi an engem Betrib Co-Decisiounen hëlt, wann zum Beispill Funktioune vun de Leit falsch agestuuft ginn, eppes dat et bis ewell net gouf, esou d’Véronique Eischen vum OGBL. Wat d’Formatiounen uginn, gouf e Barèmen-System agefouert.



Dem OGBL no wier een awer net zefridden, dass verschiddene Garantien an de Barèmen erofgesat goufen.