En Zeien hat gesinn, wéi Männer an der Nuecht op engem Chantier um Boulevard de la Pétrusse ënnerwee waren an hien huet d'Police alarméiert.

An der Stad um Boulevard de la Pétrusse gouf et an der Nuecht no 2 Auer en Abroch an e Baucontainer op engem Chantier. Zwou Persoune konnte festgeholl ginn.

En Zeien hat d'Police geruff, well en eng verdächteg Persoun um Chantier gesinn hat. Wéi d'Beamten op der Plaz waren, wollt de Mann fortlafen. Am Haus, dat renovéiert gëtt, huet d'Police och nach en zweete Mann konnte stoppen.

Eng Plainte gouf gemaach.