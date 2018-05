32 mol Jo, 3 mol Nee a 25 Abstentiounen - domat ass de Projet de Loi ugeholl.



Den neie Mediateur soll am Beräich vum Maintien scolaire vermëttelen, an der Inclusioun an am Beräich vun der sozialer Integratioun. De Mediateur soll zesummen mat de Schüler, mat den Elteren a mat der Schoul no Léisungen sichen.



De Projet de Loi gesäit vir, datt de Mediateur all Joer en Rapport d’activités publizéiert, aus deem ervir geet, wou et Problemer gëtt. De Rapport geet dann un d’Chamber an un d’Regierung a gëtt um Site vum Ministère de l’éducation verëffentlecht.