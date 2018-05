© RTL Grafik

D’Anne Hoffmann, déi de Posten bis ewell als Direktesch bei der nationaler Agence fir den Développement an d’Promotioun vum nationalen Tourismus-Secteur hat, wäert sech nämlech berufflech anescht orientéieren an Luxembourg for Tourism no 6 Joer verloossen, heescht et e Mëttwoch de Mëtteg an engem Communiqué.

Den Interim bis zu enger neier Nominatioun, wäert den Dr. Sebastian Reddeker iwwerhuelen, dee bis ewell Content and Innovation Manager beim LFT war.



PDF: De Communiqué vu Luxembourg for Tourism