D'Zuel vu mannerbemëttelte Leit a Sans-abrien, déi vun de Servicer vun der Stëmm profitéieren ass bannent 2 Joer drastesch an d'Luucht gaangen.

No "Crowdgiving-Aktioun"

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Lynn Cruchten

De 16. Mäerz huet d’Stëmm vun der Strooss zesumme mat der Plattform Gingo eng Campagne lancéiert, fir e professionellen Uewe kënnen ze finanzéieren. Fir d’Associatioun, déi sech ëm mannerbemëttelt Leit a Sans-abrien hei zu Lëtzebuerg këmmert, war esou e sougenanntene "Kipper" néideg, well d’Zuel vun de Persounen déi an de Restaurant vun der Stëmm zu Hollerech iesse ginn, déi lescht Joren drastesch an d’Luucht gaangen ass. D’Alexandra OXACELAY, Directrice vun der Stëmm vun der Strooss erkläert.

D’Alexandra Oxacelay, Stëmm vun der Strooss



© Lynn Cruchten