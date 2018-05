© AFP (Archiv)

Den Educatiounsministère huet e Mëttwoch de Mëtteg nei Chiffre publizéiert vu Kandidaten, déi e Bachelor an de sciences de l’éducation hunn a sech fir de Recrutements-Concours ageschriwwen hunn. D’Inscriptioun ass bis den 11. Mee gaangen an am Ganzen hu sech 239 Leit gemellt, dat sinn der 71 méi, wéi nach zejoert.

16 Kandidaten hu sech ageschriwwen, fir de Concours am Cycle 1, 121 fir d’Cyclen 2 bis 4, an 102 Kandidate ginn et fir déi 4 Cyclen.

Vun den 239 Leit sinn der 209 Kandidaten, déi hiren Diplom eréischt kruten. 38 sinn der ewell schonns aktuell an der Reserve vun de Suppléanten, hunn also scho schoulesch Erfahrung am Fondamental als Chargée de Cours konnte sammelen.

Am Communiqué vum Ministère wier déi méi héich Zuel un neie Kandidaturen ënnert anerem och dorobber zeréck ze féieren, dass et Adaptatioune gouf. Den Accès fir de Concours ass jo méi einfach gemaach ginn, andeems ee sech entweder fir de Cycle 1, also déi fréier Spillschoul, oder fir déi 3 aner Cyclen, also déi fréier Primärschoul, kann aschreiwen. Oder awer fir se alleguer.

Dernieft ass och de Stage fir neien Enseignant ze ginn vun 3 op 2 Joer erofgesat ginn.

Well een och op laang Siicht den néidege Kontingent u Léierpersonal wéilt sécheren, wäert den Accès zum Stage jo och fir Leit opgoen, déi zwar kee Bachelor-Ofschloss hunn an de sciences de l’éducation, dofir awer an engem Beräich, deen och mat der Schoul an hire Missiounen a Verbindung steet.



Si ginn awer CDI als Chargée agestallt a mussen an hirem éischte Joer Formatiounen bei IFEN maachen. Ginn déi gepackt, kréie se Accès zu der normaler Enseignants-Funktioun, wéi jiddereen, deen och de Bachelor an de sciences de l’éducation gemaach huet. Dee Mechanissem spillt ëmmer dann, wann et un de néidege Kandidate fir sämtlech oppe Poste feelt. Well dat dëst Joer de Fall ass, spillt et eben schonns.



Eng Informatiounsversammlung ass den 29. Mee zu Walfer.

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Les inscriptions à l'édition 2018 du concours de recrutement des instituteurs de l'enseignement fondamental ont été clôturées le 11 mai 2018.

Au total, 239 candidats détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation se sont inscrits au concours, dont

• 16 candidats pour le cycle 1,

• 121 candidats pour les cycles 2 à 4,

• 102 candidats pour les quatre cycles (1 à 4).

Parmi ces 239 candidats, 201 sont des nouveaux diplômés. 38 sont actuellement déjà membres de la réserve des suppléants, c.-à-d. qu'ils ont déjà acquis une expérience dans l'enseignement fondamental en tant que chargés de cours.

Deux fois plus de nouveaux diplômés inscrits au concours 2018

Avec 239 candidats, le nombre d'inscriptions au concours 2018 dépasse largement celui de l'année dernière: seuls 168 candidats s'étaient présentés à l'édition 2017. Le nombre de nouveaux diplômés inscrits a plus que doublé: 201 en 2018 contre 91 en 2017.

Cette augmentation est le fruit des efforts que le ministère a investis ces derniers mois pour répondre aux défis de recrutement à l'enseignement fondamental, et notamment des adaptations suivantes:

• L'accès au concours est élargi.

Préalablement réservé aux diplômés qualifiés pour enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental, le concours est également ouvert aux candidats qualifiés pour enseigner soit au cycle 1, soit aux cycles 2 à 4.

• Le stage d'insertion professionnelle des instituteurs est porté de 3 à 2 ans pour les instituteurs-stagiaires qui ont accompli quatre années d'études et qui peuvent se prévaloir d'une durée cumulée d'au moins 20 semaines de stage pratique dans le cadre de ces études. Cette réduction de stage contribue à rendre la profession enseignante plus attractive.

Lors de 8 réunions en mars et avril 2018, le ministre Claude Meisch a rencontré les étudiants en sciences de l'éducation des différentes universités à Luxembourg, Bruxelles (B), Bastogne (B), Virton (B) et Fribourg (CH) pour les informer des changements apportés au concours et au stage, et pour répondre à leurs questions.

Appel à candidatures: recrutement de détenteurs d'un bachelor en relation avec les objectifs de l'enseignement fondamental

Pour améliorer durablement la qualité de l'enseignement, le ministère entend privilégier le recrutement de diplômés au niveau bachelor par rapport à la pratique actuelle prévue pour le recrutement d'enseignants remplaçants (ces derniers doivent avoir un diplôme de fin d'études secondaires et suivre un stage pratique de 4 semaines).

Ainsi, l'accès au concours de recrutement, qui est actuellement réservé aux seuls détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation, sera ouvert aux détenteurs d'un bachelor en relation avec les missions de l'enseignement fondamental.

Retenus sur dossier, les candidats en question sont engagés en tant que chargés de cours (CDI) et participeront, durant leur première année de service, à une formation théorique et pratique en cours d'emploi de 240 heures, offerte par l'Institut de formation de l'éducation nationale (IFEN). La réussite de celle-ci leur permettra de se présenter au concours de recrutement et d'accéder à la fonction d'instituteur sous les mêmes conditions que le candidat détenteur d'un bachelor en sciences de l'éducation (épreuves préliminaires, classement en rang utile...).

Ce mécanisme s'appliquera seulement si le nombre de candidats détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation est inférieur au nombre de postes à disposition.

Étant donné les besoins de recrutement actuels, il s'appliquera en 2018.

Les appels à candidatures seront publiés dans la presse fin mai.

Une séance d'information pour tous les candidats intéressés se tiendra le mardi 29 mai 2018 à 19 heures sur le site Edupôle à Walferdange (salle Auditoire).

Des informations supplémentaires peuvent être demandées auprès du Service de l'enseignement fondamental, tél.: (+352) 247- 85931