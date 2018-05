De Staatssekretär am Ëmweltministère, deen e Malaise gemaach huet, gouf kuerz drop medizinesch versuergt.

Kuerz no 17.30 den Owend huet d'Chambersessioun onerwaart missten ofgebrach ginn.

Deen Ament war d’Debatt iwwert dat neit Naturschutzgesetz am Gaang an de Staatssekretär am Ëmweltministère, de Camille Gira hat d’Wuert.

Wärend senger Ried huet hien e Malaise gemaach an d’Sëtzung gouf ënnerbrach.

De 59 Joer jonke Politiker gouf direkt medezinesch betreit an och eng Ambulanz koum op d’Plaz. Wéi et heescht, soll de Staatssekretär nees uspriechbar sinn.



D'Sitzung gouf ofgebrach an d’Aarbechten an der Plenière lafen da en Donneschdeg de Mëtteg um 14 Auer nees weider.