Notariatsreform/Reportage Eric Ewald



Dat sinn zwee Haaptpunkte vum Gesetzprojet iwwert d'Reform vum Notariat, dee virun 12 Deeg vum Ministerrot guttgeheescht an e Mëttwoch am spéide Moien der Press virgestallt gouf.

Dës fundamental Reform, déi de Beruff moderniséiere soll, adaptéiert den aktuelle Gesetzkader un d'europäescht Recht, huet de Felix Braz betount. Engem Uerteel vum Europäesche Geriichtshaff no hat nämlech d'Nationalitéitskonditioun, fir Notär kënnen ze ginn, géint d'EU-Recht verstouss.

Fir dee Beruff kënnen z'ergräifen, huet ee fir d'éischt e puer Kritäre missen erfëllen, ier een op d'Lëscht vun den Notärskandidate koum, op där de Moment eng 40 Leit stinn, sou de Justizminister. Op där Lëscht géing am Prinzip de Rang, dat heescht d'Anciennetéit zielen. Et géing een en fonction vun den Examensresultater op d'Lëscht kommen a ganz ënne bäigesat ginn.

De System ännert elo an deem Sënn, dass déi Lëscht wuel bestoe bleift, d'Anciennetéit awer keng Roll méi spillt. Eng oppe Plaz kann da vu jidderengem vun der Lëscht besat ginn, virausgesat déi Persoun huet sech fir déi Plaz gemellt. D'Chambre des Notaires setzt dann eng Lëscht op mat 3 Nimm, wouvun awer just ee proposéiert gëtt. Woubäi fir EU-Bierger ënnert anerem en Niveau B2 am Lëtzebuergesche gefuerdert ass. Donieft gëtt an Zukunft en Ënnerscheed gemaach tëscht Notaire titulaire an non titulaire, dat bedeit konkret, dass an den ablécklech 36 Etüden am Land, där hir Zuel net ännere wäert, zukünfteg net méi just 36, mä der maximal 72 schaffe kënnen.

Dass en Notaire titulaire an Zukunft en non titulaire ka bäikréien, wär d'Zeeche vun enger Evolutioun a Richtung vu méi Kompetenzen, huet de Felix Braz betount.

Op d'Fro un de Felix Braz, ob den Zougank vun EU-Bierger zum Beruff vum Notär bedeit, dass et Problemer mam Nowuess gëtt, huet dëse geäntwert, dass jo schonn eng Lëscht do wier an dat net nëmmen ee Grapp Leit wier. Et ass deemno schonn e Stack do, woubäi déi 40 Leit näischt ze vill wären!