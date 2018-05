© AFP (Archiv)

Déi Gréng hunn decidéiert, fir an der Causa Lamesch net a Recours virum Verwaltungsgeriicht ze goen. Si fuerderen eng Reform vun der Reform vum Staatsrot.





Extrait Christian Kmiotek (16.05.2018) Staatsrot reforméieren? CSV, Déi Gréng an Déi Lénk dofir

Reaktioun op Staatsrot / Reportage Pierre Jans



De Koalitiounspartner LSAP an och d'CSV huet dat net iwwerrascht. Op der anerer Säit sinn déi zwou Parteien awer erstaunt iwwer dat ganzt Optriede vun déi Gréng zanter der awer éischter onerwaarter Nominatioun vun der Affekotin Martine Lamesch an de Staatsrot, amplaz vun der Kandidatin vun deene Grénge Joelle Christen. Bei der CSV gesäit ee sech vun déi Gréng confirméiert. D'LSAP appelléiert un de Koalitiounspartner, Rou ze behalen.

Zanter der Grënnung vum Staatsrot 1958 huet d'Chamber bei der Nominatioun een Drëttel Matsproocherecht, d'Regierung een Drëttel an de Staatsrot selwer een Drëttel, erënnert den Alex Bodry. D'Profil vun de Kandidate stéing zanter ëmmer am Mëttelpunkt. En Artikel am Gesetztext iwwer d'Representativitéit vun de Parteien hätt d'Nominatiounsprozedur méi spéit completéiert. Et géif ëmmer Interpretatiounsspillraum, dat gëtt den Alex Bodry zou. Dass d'Martine Lamesch an net d'Kandidatin vun deene Grénge gewielt gouf, wär wéinst hirem Profil legitim.D'Reaktioune vun déi Gréng net. De Politiker vun der LSAP mengt, datt hei vill aus Enttäuschung an Trotz eraus reagéiert gouf. Et misst een elo Rou behalen.

Eng 100 Meter iwwert de Krautmaart dann an der CSV-Fraktioun. De Claude Wiseler huet en Dënschdeg an der Chamber eng Gesetzpropositioun presentéiert. Eleng d'Chamber misst d'Staatsréit nominéieren. Et wär eng Propos, déi d'CSV scho viru Jore gemaach hätt, mä déi keng Majoritéit bei den Deputéierte fonnt hat, erkläert de Claude Wiseler.

Mat esou enger Ännerung wier et méi kloer, méi transparent an all dat Gewulls, wat an de leschten Deeg war, géif een an den Ae vun der CSV evitéieren. "Ech sinn elo verwonnert, datt déi Gréng mat eisem Text d'Accord sinn. Si waren et net virdrun. Ech kann et awer nëmme begréissen, wa sech vill Parteien, notamment Majoritéitsparteien, op eis Säit ralliéieren."

Ralliéieren, esou wëll de grénge Parteipresident et net nennen. D'Nominatiounsprozedur vum Staatsrot misst kloer sinn, se misst transparent sinn an natierlech ëffentlech. An deem Sënn géif et sech ubidden, wann all d'Nominatiounen an der Chamber géifen decidéiert ginn, seet de Christian Kmiotek. Nom Modell vun der CSV?

Do ass een awer an den Nuancen net um selwechte Level, wéi d'CSV. Déi Gréng sinn och der Meenung, datt et elo keng Urgence ass. D'Parteien, d'Regierung an d'Chamber solle sech emol positionéieren.

Dass déi Gréng elo bemol op dee Wee wéilten, huet den LSAP-Mann Alex Bodry e bëssen iwwerrascht. Wat hien awer méi wonnert, ass, datt den zweete Volet vun der CSV-Propositioun guer net consideréiert ginn ass. D'CSV wëll nämlech de Parteieproporz aus dem Gesetztext eraushuelen.

D'Reaktioun vum CSV-Fraktiounschef Claude Wiseler: Si wëllen dëst aus Text eraushuelen, well esou, wéi den Text am Moment formuléiert ass, ass et esou flou, datt en inakzeptabel ass.

Och déi Lénk hate sech a Form vum David Wagner fir eng Reform vum Gesetz iwwert de Staatsrot ausgeschwat. Ob si de Projet de Loi vun der CSV elo géife matdroen, ass net kloer. De Claude Wiseler géif et begréissen, dass de Gesetzesprojet séier an d'Chamber kéim, well am Fall, wou déi Gréng an déi Lénk géifen dofir stëmmen, deen Ament hätt een eng Majoritéit. De Christian Kmiotek seet awer, fir déi Gréng géif eng Reform net presséieren.