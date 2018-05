© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

Ier et zum Virfall an der Chamber koum, war allerdéngs kloer, datt wat den Detail vum Naturschutzgesetz ugeet, d’Meenungen nawell ausernee ginn. Der CSV, déi zwar hannert der Grondiddi vum Gesetz stinn, geet den Text net wäit genuch. D'Martine Hansen vun der CSV huet nach emol betount, dass d'Landwirtschaft an den Naturschutz missten zesumme gekuckt ginn, och am Punkt vun der Kompensatioun. D'Ëmwelt, déi zerstéiert gëtt, soll kompenséiert ginn. Hei misst dann dacks d'Landwirtschaft drënner leiden:





Martine Hansen - CSV



D'CSV-Deputéiert huet eng Motioun deposéiert, fir d'Regierung opzefuerderen, de System mat den Ecopunkten ze evaluéieren, déi néideg Upassungen ze maachen an dass en Vue vun enger Reduzéierung vum Flächeverbrauch a mat dem Opruff fir no anere Kompensatiounsmesuren ze sichen.



Dat neit Gesetz wier keen Allheelmëttel, mee e Puzzelstéck zum Schutz vun eise Liewensgrondlagen, dat huet de Rapporteur vum Projet de Loi Henri Kox betount, deen och ënnerstrach huet, dass dëst Gesetz eng Participatioun vun allen Acteure géif berécksiichtegen:

Henri Kox - Déi Gréng



Och den ADR huet sech fir e kloere "Nee" ausgeschwat. Zum Vott koum et jo allerdéngs nach net, wéinst dem Malaise vum Staatssekretär huet d'Sëtzung jo missen ofgebrach ginn. En Donneschdeg sollen d'Aarbechten an der Chamber dann um 2 Auer weider goen, wou et viraussiichtlech ënnert anerem ëm den Déiereschutz soll goen.