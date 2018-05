Him war virgehäit ginn, am Februar zu Déifferdeng engem Schof, dat ganz schlecht dru war, amplaz et ze fleegen an e Veterinär ze ruffen, d'Patten zesumme gestréckt an et an enger Tut virun d’Dier gestallt ze hunn, wéi d’Déier nach gelieft huet. D'Schof hat den Dag drop missen ageschléifert ginn.



Am Viraus hat een eng Geldstrof an e Verbuet vu 15 Joer, fir Déieren ze halen, fir de 74 Joer ale Mann gefrot.