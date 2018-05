Wéinst dem stënterlechen Doud vum Staatssekretär kënnt et och zu 2 punktuelle Changementer am Moies-Programm vu Radio Lëtzebuerg.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Den Interview mam Invité vun der Redaktioun, dem DP-Deputéierte Gusty Graas, mat deem mir sollten iwwer d'neit Déiereschutzgesetz schwätzen, gouf op e spéideren Datum reportéiert.Och de Commentaire vum Donneschdeg de Moie fält exzeptionell aus.Aus Respekt virun de Gefiller vun der Famill vum Regierungsmember huet de Chamberpresident no Récksprooch mat de Fraktiounspresidenten d'Chambersëtzung vun en Donneschdeg de Mëtteg ofgesot.Wéinst dem Doud vum Staatssekretär Camille Gira seet d'CSV och hir Manifestatioun "Fraktioun on tour" of. Dës sollt en Donneschdeg den Owend um 19.30 Auer zu Elleng sinn.