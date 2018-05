De Camille Gira

Grued, riicht, e Mënsch, deen als Politiker a Privatpersoun fir d'Cause vun de Gréngen, der Protectioun vun der Natur astoung, an dat och esou gelieft a mat Leidenschaft verdeedegt an derfir mobiliséiert huet: De Camille Gira, deen esou onerwaart a radikal aus dem Liewe gerappt gouf, stoung fir Valeuren an - an dat huet hien zu engem "Groussen" gemeet. De Chefredakter Roy Grotz denkt um Donneschdeg de Mueren un de Camille Gira.Et ginn Amenter am Liewen, do steet alles fir een Abléck stëll, alles bleift stoen, et gesäit ee just Wolleken, héiert een de Wand dauschen a kuckt an d'Beem ... Gëscht goung et mir esou, wéi ech vum Doud vum Camille Gira héieren hunn - dunn huet et ugefaange mat Reenen. All Liewen huet en Enn - jo, dat wësse mer, mä wann e Mënsch, e Politiker stierft, deen nach esou vill Projete virhat an dee mat Häerz a Séil fir seng Cause gelieft huet wéi de Camille Gira, jo, dann dierf een traureg sinn, traureg a schockéiert, an et dierf ee sech froen: Firwat hien, firwat elo, firwat och nach matten dran a senge politesche Funktiounen, a sengem Plädoyer fir d'Erhale vun der Biodiversitéit, der Natur an Ëmwelt, déi him esou vill um Häerz louchen; esou vill, datt hie sech schonn a jonke Jore fir dës Natur engagéiert huet - eng Charakteristik, en Asaz, deen de Camille Gira bis un d'Liewensenn sollt behalen.Ech erënnere mech gär zréck u Gespréicher an Interviewen, déi ee mam Camille konnt féieren - do war Leidenschaft dohannert, do ware keng eidel Wierder oder Verspriechen, do gouf sech fir d'Saach interesséiert, säi Fachwëssen huet dat bewisen, einfach e léiwen, feine Mënsch, deem ee gär nogelauschtert a sech mat sengen Iddien ausernee gesat huet.De Camille Gira war fir Déi, déi hien dierften op sengem Wee begleeden, en éierleche Mënsch, en éierleche Kämpfer fir d'Erhale vun der Natur. Hie war awer keen Dreemert, mä en "Macher", een, deen eppes wollt ëmsetzen - dee Beweis huet hien op kommunalem Niveau a senger Gemeng an déi lescht Joren an der nationaler Politik erbruecht. A genee dat behale mir vun him an Erënnerung.Merci, datt mer hunn dierften e Stéck Wee, duerch Felder a Bëscher, mam Camille Gira goen, säin Idealissem a seng Determinatioun hunn ugestach an engem gutt gedoen. Hie konnt Fligere lotsen an dirigéieren, et wier gutt, wa sech och Leit u sengen Iddie weiderhin géifen orientéieren - da lieft de Camille Gira iwwert säin Doud eraus.