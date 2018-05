© RTL Archivbild

Iwwer 25 Handwierksbetriber hunn eng 40 Flüchtlingen op ee Virstellungsgespréich, am Kader vun der MeetAdem, ee ee sougenannte Speed-Dating tëscht potentiellen Employeuren am Handwierkssecteur a Réfugiéen an der Chambre des Métiers, getraff.





Speed-Dating vun der Adem / Reportage Anne-Sophie Heck heck



Den Ibrahim Al-Zamili ass ee vun de Réfugiéen, déi um Speed-Dating eng Aarbecht gesicht hunn. Hie kënnt aus dem Irak an ass zanter 2 Joer zu Lëtzebuerg. Um Speed-Dating huet hie profitéiert, fir eng Aarbecht am Moler- an Utsräicherberäich ze sichen, natierlech en CDI.

Et waren Handwierksbetriber aus allen Domänen do: Installateuren, Usträicher oder Elektriker. No den Entretiene waren d'Employeure nawell ganz positiv agestallt. Et wieren der vill dobäi gewiescht, déi d'Sproochen och scho kannt hunn an en uerdentlechen CV hunn. D'Leit wiere motivéiert.

Bei der ADEM sinn den Ament eng 700 Réfugiéë gemellt, se komme virop aus Syrien an dem Irak. Zejoert hunn der iwwer 100 eng Aarbecht fonnt. Wa een de Flüchtlingsstatut huet, da brauch ee keng Autorisation de Travail an et huet een déi nämmlecht Rechter a Flichten op der Adem wéi all aner Ageschriwwenen. Ma wann een de Statut nach net huet ass et vill méi schwéier eng Aarbechtsplaz ze fannen. Den Aarbechtsminister Nicolas Schmit präziséiert, dass en dem Gesetz just 9 Méint ka schaffen. Dat mécht et schwiereg, zemools an enger onsécherer Zäit, en Employer ze fannen, eng Persoun unzestellen, bei där net gewosst ass, wéini se d'Land nees muss verloossen.

Fir d'Integratioun wier eng Aarbecht awer immens wichteg. Dat nämmlecht géif natierlech och fir d'Formatioune gëlle, virun allem fir d'Sprooche vum Land ze léieren. Well dat ass eng éischt Viraussetzung fir am Grand-Duché schaffen ze kënnen.

D'Chambre des Métiers ënnerschreift um Donneschdeg eng Konventioun mat der Asti. Déi soll méi gratis Formatioune fir Réfugiéen am Handwierk an an de Sproochen opmaachen.