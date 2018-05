D’Petitioun 1002 hätt gären, datt d’Baby-Joren opgewäert ginn, datt hei d’Periode reforméiert ginn.

Eng weider Petitioun mengt, datt d’Sozialgesetz, do méi konkret d’Chèques Services, net am Aklang mam Steiergesetz steet. An Zukunft sollt nämlech och d’Akommes vum Partner, deen net Papp vun der Kanner ass, mat an d’Rechnung fir d’Chèques Services afléissen. D’Méikäschte kéint de Partner awer net steierlech ofsetzen, heescht et an der Justifikatioun vun der Petitioun.



Eng 5. a lescht Petitioun fuerdert, datt all d’Entreprisen déi iwwert 10 Mataarbechter hunn, gesetzlech solle verflicht ginn, ee System en place ze setzen, deen d’Aarbechtszäiten erfaasst.