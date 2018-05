© Roland Miny / pressphoto.rtl.lu

Eric Ewald: Noruff op de Camille Gira.



Meng „Kollegschaft“ mam Camille Gira - Frëndschaft ass sou e grousst Wuert - huet an der Biekerecher Millen ugefaangen. Et war no engem Télévie-Handball-Tournéier, deen et him, dem deemolegen Deputéierten a spéidere Staatssekretär, ëmmer eng Éier an e Pleséier war matzespillen. Hien, de gestanene Politiker an du rezente President vun der Handball-Federatioun, koum op mech, de klenge Journalist, duer, fir ze froen, ob ech mer virstelle kéint, am Verwaltungsrot vun der FLH matzeschaffen, zum Wuel vun eisem Liiblingssport. Ech hunn net laang missen nodenken, fir Jo ze soen, woubäi ech éischter gemengt hat, hie géif aner Kollegen dat froen, déi, geografesch gesinn, méi no un him dru waren. Mä neen ...

Aus deem Zesummeschaffe gouf eng, wann och net ëmmer flott an ëmmer lëschteg, dach awer positiv Experienz. An deem méi noe Kontakt huet sech erausgestallt, wat de Camille Gira v.a. ausgemaach huet: nämlech fir seng Iwwerzeegungen anzestoen! Hien, de grénge Politiker aus dem Norden, hat an engem Sport, bei deem d'Musek an der Haaptsaach am wann och net méi grad sou roude Süde spillt, géint Widderstänn ze kämpfen; do ass him zegutt komm, dass hien dat virdrun an der Chamber schonn duerchlieft hat, als Member vun der sengerzäit grénger Oppositioun. Dofir war ech och frou fir de Camille Gira, wéi hien no de Walen am Oktober 2013 an d'Regierung koum, souzesoen als Consecratioun vu senger politescher Aktivitéit iwwer Joerzéngten, och wann hien domat als President vun der Handball-Federatioun huet missen ophalen. Ma dee Wiessel vun der Oppositioun an d'Majoritéit huet bewisen, dass sech d'Kämpfe fir Iwwerzeegungen dach ka bezuelt maachen.

Wa mer eis nom Oktober 2013 erëmgesinn hunn, wat net dacks de Fall war, ma awer méi oder manner reegelméisseg, dann hu mer iwwer "eise" Sport, awer natierlech och iwwert d'Politik geschwat. Eng Kéier sot e mer dobäi, dass de Bléck, op engem kloren Dag, vu sengem Büro am Héichhaus um Kierchbierg eraus hie fir villes entschiedege géif, v.a. fir déi vill Aarbecht. An enger Regierungsfonctioun, an där hien och nees fir seng Iwwerzeegunge gekämpft huet, géint all Widderstänn, mä ëmmer riicht a mam Virsaz - fir e Bild aus dem Fussball ze gebrauchen -, de Ball an net de Mann ze spillen. Dat wäert eis vläicht geschwë schonn am meeschten un him feelen ...

Senger Famill sief Courage an dëse schwéiere Stonne gewënscht! Him soen ech, am Vernäipen: Äddi Camille, Äddi Ex-President!