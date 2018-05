Dem Geeschtleche säin Affekot, de Me Gaston Vogel, war nämlech nom Appellsuerteel aus dem November, duerch dat de Paschtouer zu enger Prisongsstrof vu 7 Joer mat Sursis veruerteelt gi war, dogéint virgaangen.

Déi zwee Riichter haten de Geeschtleche viru knapp 6 Méint schëlleg gesprach, wéinst dem Viol vun engem Mannerjäregen, am Joer 2008, a Frankräich. Dobäi war de Paschtouer an 1. Instanz fräigesprach ginn. Hie sollt doriwwer eraus der Mamm an dem Papp vum Affer all Kéiers de symboleschen Euro an dem jonke Mann selwer 10.000 € Schuedenersatz bezuelen.

Um Donneschdeg de Moie war d'Affär séier evakuéiert, an zwar a ronn 10 Minutten. De Conseiller-Rapporteur hat an där Zäit de Resumé vun den am Ganzen 3 Cassatiounsmoyene gemaach - dora goung et ëm d'Absence de consentement vum Affer, der Autoritéit vum Geeschtlechen iwwert d'Affer an d'Absence de motivation vum Uerteel - an hat de Vertrieder vum Parquet général gemengt, déi 3 Moyene sollten irrecevabel erkläert an de Pourvoi domat zréckgewise ginn.

D'Uerteel vun der Cour de Cassation ass fir den 28. Juni.