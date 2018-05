Camionskontrollen Bei 30 kontrolléierte Gefierer goufen 20 Protokoller ausgestallt

Am Raum Jonglënster-Miersch gouf e Mëttwoch de Mëtteg eng gréisser Kontroll vu Camione gemaach. Wéi et sech sollt erausstellen, war et net vu Muttwëll.

Vun RTL