Diversity Day 2018 (17.05.2018) Fir déi 4. Kéier invitéieren d’Organisatiounen zu Lëtzebuerg, déi d’Charte de la diversité ënnerschriwwen hunn, op den Diversity Day 2018.

Dëst Joer gëtt zu Déifferdeng gefeiert.



D’International School vun Déifferdeng ënnerschreift dës Charte. Um Donneschdeg sinn an deem Kader e puer Workshoppen gelaf, fir de Kanner d’Diversitéit méi no ze bréngen an hinnen ze erklären, dass mer eis alleguerte vuneneen ënnerscheeden.

D’Konzept vun der Diversitéit gëtt et schonn zanter de 90er Joren, ufanks an Nordamerika, duerno an Europa. Ëmmer méi Organisatiounen och zu Lëtzebuerg ënnerschreiwen d’Charte de la diversité.

An dësem Kader goufen et verschidde Workshoppen an der Schoul , déi de Schüler d’Diversitéit an allen Hisiichte méi no bruecht hunn, esou goufen Wierder ewéi Diskriminéierung Viruerteeler respektiv Ausschloss dacks diskutéiert .

An engem anere Workshoppe krut ee gewisen, wéi et ass mat enger Mobilité réduite, respektiv wann een ee Sënn manner huet, nom Motto: learning by doing.