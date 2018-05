En Automobilist, deen aus Péiteng koum, huet an der Wissestrooss zu Lamadelaine d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer, ass e Won, deen op der Säit stoung gerannt an huet sech dunn iwwerschloen an ass um Dag leie bliwwen. De Chauffeur selwer, deen eleng am Auto souz, konnt onverletzt aus sengem Gefier klammen.

Op der Plaz waren d'Pompjeeën an d'Ambulanze vu Péiteng, souwéi d'Police vun Déifferdeng.