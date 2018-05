Immigratioun zu Lëtzebuerg 132 Persounen hunn am Abrëll eng Demande op Asyl gemaach

Déi meescht Ufroe gouf et aus dem Irak an aus Syrien, wéi och dem Afghanistan, Georgien an Erithrea.

Vum Joël Detaille (Radio), Carine Lemmer (Radio), David Winter (RTL.lu)