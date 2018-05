Blanne Passagéier zu Tréier Lëtzebuerger spréngt op Gidderzuch a gëtt kuerz drop uerg blesséiert

E gréissert Fragezeiche gëtt et no engem uergen Accident vun engem jonke Lëtzebuerger e Mëttwoch am fréien Owend zu Tréier. D'Ëmstänn sinn nach onkloer.

Vum Joël Detaille (Radio), David Winter (RTL.lu)