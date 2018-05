© Frank Elsen

"Eis Objektiven hu mer erfëllt!", sou huet et en Donneschdeg bei der Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) geheescht.

Am Laf vun 2017 wier ugefaang ginn, eng 272 Wunnengen op 7 Sitten ze bauen. Dat sinn der 40 méi wéi nach 2016 an souguer 80 méi wéi 2015.

Den Ament leeft deemno en Investissement vu gutt 52 Milliounen Euro. 154 Wunnengen konnten am Laf vum läschte Joer fäerdeg gestallt ginn.

D’SNHBM schafft och weider a wäert dëst Joer eng 300 Logementer an d’Chantiersphase bréngen, dat op 9 Plazen am Land : an der Stad, zu Dikrech, zu Käerjeng, Lamadelaine, Contern, Bieles, Ollem, Alzeng an zu Walfer.

E Problem gesäit d’Societéit op laang Siicht, nämlech d’Garantie, dass genuch Bau-Terrain ka fonnt ginn.

Fir ze garantéieren, dass déi gebaute Projeten och sozial Wunnenge bleiwen, applizéiert d’SNHBM en Droit de préemption op 99 Joer op all hire Projeten.