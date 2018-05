Zu där Strof gouf um Stater Geriicht e Mann veruerteelt, dee sech wéinst Infraktiounen zum Déiereschutzgesetz ze veräntweren hat; d'Prisongsstrof gouf net mat Sursis gesprach, well hien net fir säi Prozess ugetruede war.

Dem Mann war virgehäit ginn, sech tëscht Mäerz zejoert a Februar dëst Joer net uerdentlech ëm seng Hénger bekëmmert ze hunn. Hien hat därer 7; well si awer schlecht gehale goufen, waren der 3 dovu gestuerwen. D'Déiere waren net gefiddert ginn, an d'Waasser, dat si am Wanter drénke sollten, war gefruer. Dat Ganzt hat sech an engem Gaart zu Réimech ofgespillt.