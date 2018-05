© RTL (Archiv)

„D'Cour administrative annulléiert eng Décisioun vun der Käerjénger Gemeng vum Abrëll 2015 an eng vum Inneminister vum Dezember 2015!“: Sou heescht et an engem Uerteel vum Verwaltungsgeriicht zum PAG vun der Südgemeng.

Fir d'Riichter gouf enënner anerem Terrainen an eng Zone de servitude «urbanisation» klasséiert, ouni dass déi Deeler vum Gemengenterritoire, déi där ZSU ënnerworf goufen, delimitéiert gi wären. Den Dossier misst dowéinst zeréckgoen un de Gemengerot vu Käerjeng.

Verwaltungsgeriicht PAG Käerjeng / Reportage Eric Ewald



Dee war am September 2014 vum Schäfferot mat engem neie PAG befaasst ginn an hat gréng Luucht dofir ginn. Stellvertriedend fir déi Leit, déi Kritiken dorun haten, hat eng Fra am Oktober 2014 an am Abrëll 2015 Objektioun géint de PAG virbruecht. De Gemengerot hat dësen awer ronn 3 Wochen drop ugeholl. Zu den Awänn vun der Fra ass ze soen, dass hir Terraine fir d'éischt aus dem PAG erausgeholl, dunn nees an d'Zon, déi bebaut kéint ginn, integréiert goufen, fir um Enn an eng Zone différée ze kommen, déi, an enger spéiderer Phas, eng Entwécklung erliewe kéint. D'Fra hat am Mee 2015 beim Inneminister géint d'Décisioun vum Gemengerot reklaméiert. Den Dan Kersch hat déi Décisioun am Dezember 2015 allerdings guttgeheescht. Am Mäerz 2016 goung d'Fra op d'Verwaltungsgeriicht, fir d'Gemengen- a Ministeschdécisiounen annulléiert ze kréien. Nodeems d'Fra am Februar zejoert verscheed war, hunn hir Kanner d'Affär weidergefouert. Am Oktober hat den Tribunal administratif hire Recours recevabel, ma net fondéiert erkläert. Am November ware si dofir op d'Cour administrative gaangen.

Fir déi zweet Riichter goung et an der Haaptsaach ëm déi Zone de servitude «urbanisation», kuerz ZSU. Der Fra hir Terraine waren am ale PAG gréisstendeels am Périmètre d’agglomération a koumen no hiren Objektiounen nees doran, soudass de Riichter no näischt geännert hat. D'ZSU wär nëmme virgesinn an Deeler vum Gemengenterritoire, déi ze bebaue wären, woufir och eenzeg an eleng d'Gemeng kompetent wär. Déi hätt d'ZSU zwar no objektive Kritären en place gesat, allerdings hätt de Gemengerot déi Terrainsdeeler misse festleeën, déi där ZSU hätte missen ënnerworf ginn, wat si awer net gemaach hätt. D'Gemengen- a Ministeschdécisioune wären z'annulléieren, well d'ZSU an der Elaboratiounsphas vum PAG hätt missen delimitéiert ginn.

An enger anerer Affär gouf iwwerdeems festgehalen, dass sech de Gemengerot och nach emol mam Klassement vun Immobilien als Bâtiment protégé, respektiv Gabarit protégé beschäftege misst.