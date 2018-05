"Die 3 von der Tankstelle" © C. Wickler

De Camille Gira, e Personnage, dee fir d'Gemeng Biekerech an de Kanton Réiden an hir Leit gelieft huet a se zesumme no sengen ekologesche Virstellunge weider entwéckele wollt. Déi Leit mat deenen d'Claude Zeimetz geschwat huet, waren um Donneschdeg besonnesch eppes: Voller Dankbarkeet fir "hire Camille".





Biekerech trauert ëm "säi Camille" / Rep. Claude Zeimetz



Zanter en Donneschdeg de Moien hänken d'Fändelen zu Biekerech aus Respekt op Hallefmast. De Camille Gira, seet ënnert anerem säi Successeur um Buergermeeschterstull Thierry Lagoda, wier e grousst Virbild fir vill Leit an och fir hie selwer gewiescht. E biergernoe Visionär souzesoen, dee beréiert huet an et fäerdeg bruecht hätt, matzerappen.



Den Thierry Lagoda: De Camille hat seng Iddien, e war ëmmer ganz riicht, mä et war awer elo keen, dee stur-geschallt hätt. En huet ëmmer mat sech schwätze gelooss, him ass et ëmmer ëm d'Saach gaangen an dat huet mech ëmmer impressionéiert. Et war e Mënsch, wou ech mech och als jonke Buergermeeschter konnt no riichten an e bëssen orientéieren.



D'Saach dat war virun allem den Ëmweltschutz.



1982 geet de Camille Gira eng éischte Kéier mat an de Gemengewahlen zu Biekerech a kënnt grad wéi säi Frënd aus der LASEP, de Lucien Bertemes, mat deem hien zesummen Handball gespillt huet, direkt an de Schäfferot. Déi zwee jonk Männer forméieren ënnert dem Jos Seyler de jéngste Schäfferot am ganze Land, wéi sech den haidegen Direkter vun der Waasserfabréck erënnert.



De Lucien Bertemes: Mir hate 24 Joer, de Camille an ech, an do ass gesot ginn, d'Spillschoul forméiert ee Schäfferot. An déi Spillschoul ass dunn awer eng ganz aktiv Gemeng ginn. Wou de Camill mam Jos a mat mir ganz intensiv geschafft huet, fir d'Waasserfabréck op Biekerech ze kréien.



Bluttjonk Rebelle voller verréckter Iddie wiere se deemools gewiescht, "die 3 von der Tankstelle", seet d'Geschäftsfra Christiane Wickler, déi mam Camille Gira fir déi Gréng am Norde bei de leschte Chamberwahle matgaang ass. Si 3 hätten hir Energie an eppes ra ginn, u wat se absolut gegleeft hätten, d'Zukunft vun engem proppere Planéit. De Verstuerwene beschreift d'Christiane Wickler als e Mënsch, deen déi bescht gréng Iddien gehat hätt, e Mënsch deem si extrem dankbar ass.



D'Christiane Wickler: E Mëttwoch hate mir nach eng vu sengen Ënnerschrëften an der Hand, dofir war et schrecklech. Zu engem Moment seng Ënnerschrëft an der Hand an e puer Stonnen drop ass de Camille net méi do, also et ass onwarscheinlech an ech soen ëm fir alles Merci an ech wënschen him eng ganz schéi Rees.



Ouni de Camille Gira wier Biekerech, do si sech déi verschidde Gespréichspartner eens, sécher net déi Virbild-Gemeng a puncto Energie-Effizienz, déi se haut ass. An déi Visioun vun der kompletter Energie-Autonomie, déi Biekerech international bekannt gemaach huet, wëll den Thierry Lagoda natierlech weiderféieren.



Den Thierry Lagoda: Mir hunn hei Visitte gehat vu Leit aus Südkorea an aus Thailand. Reegelméisseg kommen nach ëmmer vill Visitten aus der Belsch an aus Frankräich. Dat sinn eigentlech d'Meritte vum Camille, deen d'Gemeng iwwert d'Grenzen eraus bekannt gemaach huet an dofir si mir immens dankbar.



Ouni Camille Gira géif et och kee Beki ginn. D'Regionalwährung aus dem Réidener Kanton, déi u sech a Präsenz vum Camille Gira de 16. Juni hire 5. Gebuertsdag feiere sollt.



De Coordinateur vun der Kär-asbl Max Hilbert: Hien ass op alle Fall nom Krich den éischte Politiker gewiescht, dee sech getraut huet, esou ee Projet zesumme mat de Bierger ze realiséieren, dat war him ëmmer enorm wichteg. Déi ganz Géigend hei ass schockéiert, immens vill Leit hunn him villes ze verdanken. Hien huet déi Géigend hei mat geprägt. D'Leit sinn hei all ënner Schock.



Mat 20er hätt de Camille Gira iwwregens am allerléifste bezuelt, erzielt nach de Max Hilbert, deen ass gréng.