Trotz der Auswierkung vum Roaming ass den Ëmsaz vun der Post op ronn 770 Milliounen Euro geklommen. Dat ass e Plus vu 40 Millioune par Rapport zu 2016. D'Post huet e Freideg de Moien hir Resultater vun 2017 presentéiert. De Faite, datt d'Roaming-Käschten ewechgefall sinn, belaascht den Ëmsaz vu Post Telecom immens. D'Auswierkunge ginn op ronn 8 Milliounen Euro geschat.

"Mir sinn an eisen 3 Geschäftsberäicher,Telekommunikatioun- , Post-, an Finanzdéngschtleeschtungen, am Wandel an obscho mer zefridde kënne sinn, datt et eis gelongen ass, eis Resultater ze stabiliséieren, ass et elo wichteg, un Effizienz ze gewannen" sot de Generaldirekter vun der Post Claude Strasser. D'Digitaliséierung wier och fir 2018 erëm eng vun de Prioritéite fir 2018.

Iwwer déi lescht 4 Joer goufe ronn 22 Millioune manner Bréiwer verschéckt ginn. Dee Réckgang gëtt nëmmen zum Deel duerch d'Colisen ausgeglach. Iwwert déi lescht 4 Joer si ronn 1,3 Millioune Päck verschéckt ginn.

Als gréissten Employeur am Land huet de Grupp Post aktuell iwwer 4.300 Mataarbechter beschäftegt an huet zejoert 380 nei Leit agestallt.