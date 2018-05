© Police

En Donneschdeg de Mëtteg géint 20 fir 5 ass der Police bei enger Vitesskontroll op der Streck tëscht dem Méchelshaff an Iechternach e Mann an d'Gräpp gaangen, dee virop eng grouss Tut mat 920 Gramm Marihuana bei sech hat.



De Chauffer war mat 148 Kilometer an der Stonn amplaz vun den erlaabten 90 tëscht dem Méchelshaff an Iechternach geblëtzt ginn. Hien huet de Beamten Uganks nach gesot, den Dag virdrun gekifft ze hunn, dat well de Beamten e séissleche Geroch opgefall ass.



Wéi d'Beamten den Auto duerchsicht hunn, hu se awer wéi gesot eng grouss Tut mat bal engem Kilo Marihuana fonnt, e puer aner eidel Titercher an Tuten an eng kleng Wo koumen och nach zum Virschäin.



De Mann gouf op Uerder vum Parquet verhaft a säin Auto an d'Droge beschlagnaamt. Bei der Perquisitioun beim Mann doheem goufen donieft nach e puer Handyen an 1195 Euro a klenge Schäiner fonnt an och beschlagnaamt.



De Mann koum op Schraasseg an hat e Freideg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.