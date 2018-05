Nodeems jo schonn d'Aleba an den LCGB de 9. Mee hire Feu vert ginn hunn, kann elo, mam OGBL am Boot, de neien Text opgesat ginn.

Kollektivvertrag am Bankesecteur

Engem neie Kollektivvertrag am Bankesecteur steet näischt méi am Wee.

Nodeems souwuel d’Patronats-Associatioun ABBL an och d’Syndikater Aleba an LCGB schonn de Kader-Accord vum 9te Mee an hire jeeweilege Gremie gutt geheescht haten, huet en Donneschdeg och déi zoustänneg Kommissioun beim OGBL gréng Luucht ginn.

Domadder sinn also sämtlech involvéiert Acteuren deemno no méi wéi 18 Méint Verhandlungen elo d’Accord an den definitiven Text vum neie Kollektivvertrag kann deemno opgesat ginn, deen dann nees vun alle Säite muss gutt geheescht ginn.