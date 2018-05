Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Frank Elsen

Eng 2.400 Leit goufe blesséiert. Manifestéiert hunn d’Palestinenser ënnert anerem géint d’Ouverture vun der amerikanescher Ambassade zu Jerusalem. Fir ebe Solidaritéit géint iwwer der Ënnerdréckung vun de Palestinenser ze weisen, huet d’Associatioun “Comité pour une paix juste au Proche-Orient” eng Solidaritéitsaktioun de Mëtten op der Place Clairefontaine an der Stad organiséiert.



Iwwer 100 Leit ware präsent. Déi zoustänneg Associatioun fuerdert dat Gaza-Blockade vun der israelescher Arméi ophéiert an een onofhängegt West-Jordanland. Donieft, sollen d’Grondrechter vun der palestinensescher Populatioun respektéiert ginn. Ënnert anerem, wat d’Educatioun, d’Familljeliewen an d’Reesen ugeet. D’Nathalie Oberweis vun der Associatioun:

Nathalie Oberweis / Manifestatioun Palestinenser



Eng 35.000 Palestinenser hate leschte Méinden op 12 verschiddene Plazen un der Grenz mam Gaza manifestéiert a mat explosive Géigestänn op israelesch Zaldote geheit a Pneue verbrannt. Et koum zu brutalen Ausernanersetzunge woubäi ebe 60 palestinensesch Demonstranten ëmkomm sinn.



Nodeems sech de Gros vun den Demonstranten zréck gezunn hat, huet déi palestinensesch Terrororganisatioun Hamas nees Kontakt mat Israel opgeholl.