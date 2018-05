All Stot hei am Land soll deemno mat op d’mannst engem Dampmelder equipéiert ginn – dat soll via e Gesetz och festgeluecht ginn, heescht et an der Äntwert vum Dan Kersch op eng parlamentaresch Fro vun der DP.

Tëscht 1998 an 2015 wiere pro Joer zwee Doudesfäll am Grand-Duché, ob d’Suitte vun engem Brand oder eng Dampvergëftung zréckzeféiere gewiescht.



PDF Parlamentaresch Fro an Äntwert vum Minister

Een Dampmelder kann deemno fir wéineg Geld Liewen retten.

De Minister wëll awer nach keng gréisser Detailer nennen, soulaang wéi de Projet de loi nach net am Regierungsrot presentéiert ginn ass.

Just esou vill – et soll och eng grouss ugeluechte Sensibiliséierungs-Campagne ginn, wou all Menage am Land och e Rauchmelder vum Staat geschenkt kritt.